Bradisismo, a Pozzuoli gli sfollati sono 4607: solo 99 ospitati in albergo

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Le persone destinatarie di ordinanze di sgombero nel Comune di Pozzuoli, a seguito della scossa del 31 luglio scorso sono 4.617 (per 1.982 nuclei familiari). Hanno richiesto il contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) 3.470 persone, 99 invece sono ospitate in albergo, 40 al Palatrincone (non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero) e 1008 non hanno richiesto, invece, alcuna forma di assistenza.

È quando emerso dalla riunione convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l’aggiornamento sulle attività di protezione civile. Hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Sindaco di Pozzuoli, Maria Magliulo, ed i referenti dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Permane il dispositivo operativo dei Vigili del Fuoco sul territorio di Pozzuoli con l’impiego di 13 squadre, dedicate sia alle eventuali richieste di verifiche statiche speditive sugli edifici (837 effettuate, 218 edifici sgomberati per un totale di 1.108 unità abitative), sia al recupero delle masserizie dagli immobili sgomberati (362 interventi di recupero già effettuati). Resta aperto il tavolo di monitoraggio presso la Prefettura.

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