Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, mi rompono invece di ringraziare”

Flavio Briatore non le manda a dire, dopo le polemiche ai suoi ‘Crazy Pizza‘ e ‘Twiga’, risponde alle polemiche con una frase che fa discutere: “lì diamo lavoro a 180 persone. E sono venuti a rompere il c**** a noi. Io non li ho mica capiti“. Flavio Briatore difende da sempre la sua categoria dal suo personale punto di vista infatti sono le aziende e gli imprenditori a creare opportunità di lavoro.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore

Anche questa volta Briatore risponde schietto a chi continua ad difendere i “ricchi”: “Ricchi cosa vuole dire? Chi investe. Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi. Da ricco investi sempre. Continui sempre. Noi siamo partiti con 10milioni di fatturato, adesso fatturiamo 140 milioni di euro e abbiamo 1500 dipendenti“. Così Flavio Briatore risponde alle critiche mosse. Continua poi: “Invece di ringraziarti, ti rompono anche il c****. C’è una rabbia sociale enorme“. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti, io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro“, delle “fabbriche” di posti lavoro così Briatore cerca di far capire il ruolo dei “ricchi”.

Ha poi parlato delle manifestazioni fuori dal suo locale: “I nostri dipendenti li abbiamo bloccati altrimenti li menavano. È dovuta intervenire la polizia“. “Se c’è un’azienda che dà lavoro a 180 persone, paghiamo i contributi, non facciamo nero, ma che vadano a protestare a chi fa fare schiavismo, nero e non pagano le tasse” conclude poi.