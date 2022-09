Apple lancia il nuovo iPhone 14: più di 1500 euro per un cambiamento minimo

Apple ha trasmesso in streaming l’evento “Far Out”. Rinunciando un’altra volta alla presentazione dal vivo dallo splendido Steve Jobs Theatre, come avveniva negli anni precedenti alla pandemia. Sappiamo però che l’azienda di Cupertino è una vera maestra nel realizzare presentazioni di questo tipo ed il recente evento non ha certamente sfigurato. Per l’occasione Apple ha deciso di rinnovare la sua intera linea di prodotti iPhone e Apple Watch, introducendo anche i nuovi auricolari AirPods Pro di seconda generazione. Un completo aggiornamento dei tre dispositivi più amati degli utenti della Mela, che garantiscono un perfetto accesso al tanto amato ecosistema Apple.

I nuovi iPhone 14, 14 plus, 14 Pro e 14 Pro Max

I quattro modelli di iPhone 14 rappresentano un ulteriore passo in avanti per lo smartphone Apple. Per la prima volta nella storia, solamente i modelli Pro possiedono il nuovo processore della serie Bionic, mentre i modelli base devono accontentarsi di una versione rivisitata del precedente SoC. Durante l’evento “Far Out” il focus era fortemente incentrato sul reparto fotografico dei nuovi iPhone, che contraddistingue tutti i modelli. Grazie ad un’eccellente combinazione tra hardware e software, tutti gli smartphone sono in grado di catturare, elaborare e proporre immagini mai viste prima d’ora. Per il reparto video invece è stata introdotta un’interessante “modalità azione” che stabilizzerà incredibilmente tutte le riprese.

Il design dei nuovi smartphone: la novità della Dynamic Island nell’iPhone 14 Pro e Pro Max

Come di consueto, anche quest’anno i modelli Pro rappresentano la vera eccellenza negli smartphone marcati con la Mela. Il design rimane però essenzialmente lo stesso dello scorso anno, con il display che viene spinto ancora di più verso i bordi, riducendo le già piccole cornici presenti sugli scorsi modelli.

La novità che salterà indubbiamente all’occhio a molti di voi è il nuovo notch, ribattezzato Dynamic Island. Sostanzialmente Apple è riuscita a posizionare il sensore di prossimità sotto al display, riducendo quindi l’ormai caratteristica “tacca” che ci portiamo dietro dal 2017. Ma le novità a riguardo non finiscono qui. Grazie ad un eccellente ottimizzazione software, Apple sfrutterà la Dynamic Island come un’area interattiva per le notifiche.

L’area scura, in parte effettivamente occupata dai sensori come la fotocamera ed il Face ID, si espanderà a seconda delle nostre esigenze, per segnalarci le notifiche senza invadere il resto dello schermo. I classici banner verranno infatti sostituiti da piccoli, ma efficaci avvisi integrati in questa piccola porzione dello schermo, che si estenderà quando riceveremo un’apposita notifica. La Dynamic Island è in grado ad esempio di segnalarci quando viene usato il Face ID, il collegamento ad una fonte di alimentazione, l’arrivo di un nuovo messaggio, l’attuale riproduzione di contenuti multimediali, l’avvenuto pagamento con Apple Pay e molto altro ancora.

Always-on display: lo schermo che non si spegne, senza scaricare la batteria

Un’altra novità da tempo richiesta dagli utenti iPhone che finalmente debutta su iPhone 14 Pro è la presenza dell’always-on display. Con la nuova tecnologia del pannello, in grado di garantire un refresh rate che può scendere fino a un singolo Hz per ridurre al minimo i consumi, Apple ha potuto finalmente implementare questa funzione sui propri smartphone top di gamma. La nuova schermata di blocco con i widget di iOS 16 si adatta particolarmente bene a questa funzione, in quanto mostrerà tante informazioni utili senza dover nemmeno toccare o alzare l’iPhone. La luminosità dello schermo si ridurrà, così come quella dello sfondo per impattare il meno possibile l’autonomia. Mentre alzando la luminosità durante l’utilizzo potremo raggiungere ben 2000 nit di picco per delle immagini chiare e nitide anche all’esterno.

Fotografia: comparto rivoluzionato con sensore da 48 Megapixel per la versione Pro e Pro Max

Parlando di fotografia, Apple ha rivoluzionato completamente il comparto fotografico di questo iPhone 14 Pro. Per la prima volta debutta il sensore da 48 Megapixel, che sostituisce quello da 12 MP al quale eravamo abituati negli scorsi anni. Con la combinazione delle tre lenti, grandangolare, ultra grandangolare e telescopica, l’iPhone 14 è in grado di scattare senza perdita di qualità, fotografie con uno zoom 0,5x, 1x, 2x e 3x, affidandosi poi all’elaborazione digitale per ulteriori ingrandimenti. Apple ha introdotto anche il formato foto ProRAW per ottenere il massimo dettaglio senza compressione da ogni immagine, per poi consentire un ritocco avanzato in post produzione. Mentre per chi desidera semplicemente scattare le fotografie, i nuovi algoritmi del Photonic Engine si occuperanno di riprodurre automaticamente foto di altissima qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. Sul fronte registrazione video troviamo miglioramenti alla modalità Cinema con la modalità Azione per poter stabilizzare senza l’uso di accessori esterni i nostri filmati.

Connessione satellitare e funzione di rilevamento di incidenti stradali

Non mancano nemmeno altre novità ereditate dai modelli base come la connettività satellitare per i messaggi SOS o il rilevamento degli incidenti stradali con la nuova serie di sensori di movimento presenti sotto la scocca.

Il prezzo dei nuovi iPhone

I nuovi modelli saranno disponibili per la prevendita il 9 settembre e arriveranno nei negozi il 16 dello stesso mese (tranne la versione 14 plus, disponibile negli store dal 7 ottobre).

I prezzi di iPhone 14 sono:

1.029 euro per la versione da 128GB,

per la versione da 1.159 euro per la versione da 256GB,

per la versione da 1.419 euro per la versione da 512GB.

E quelli di iPhone 14 Plus:

1.179 euro per la versione da 128GB,

per la versione da 1.309 euro per la versione da 256GB,

per la versione da 1.569 euro per la versione da 512GB.

Di seguito i prezzi per iPhone 14 Pro:

1.339 euro per la versione da 128GB,

per la versione da 1.469 euro per la versione da 256GB,

per la versione da 1.729euro per la versione da 512GB,

per la versione da 1.989euro per la versione da 1TB.

Ed ecco quelli di iPhone 14 Pro Max: