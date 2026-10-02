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Furto in pieno giorno a Melito, dove un camion della Velia Ambiente, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, è stato portato via mentre gli operatori erano impegnati a raccogliere un divano.

Camion dei rifiuti rubato a Melito durante il servizio, il mezzo sparito da via Roma

L’episodio è avvenuto il 22 settembre scorso, intorno alle 8.30, in via Roma, nei pressi del Bar Magen, ma è venuto alla luce solo in queste ore. Secondo quanto ricostruito, i dipendenti di Velia Ambiente erano scesi dal mezzo per asportare un rifiuto ingombrante. Proprio in quei momenti sarebbero entrati in azione i ladri. Approfittando degli operatori impegnati nelle operazioni di carico del divano, i malviventi sarebbero riusciti a entrare nell’abitacolo del camion e a partire, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

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Sul mezzo era installato anche un sistema di localizzazione GPS che, secondo quanto anticipa Melitonline, sarebbe stato rimosso poco dopo il furto, rendendo più difficili le ricerche. Del camion, al momento, non ci sarebbe ancora traccia.

Sull’accaduto restano diversi aspetti da chiarire, a partire dalle modalità con cui i responsabili siano riusciti ad allontanarsi con il veicolo senza essere individuati e sulla rapidità del raid. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Melito.