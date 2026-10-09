Camorra della Sanità, assolta Dora Staterini: è la moglie del boss Vastarella

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Non era Addolorata Staterini a gestire la cassa del clan Vastarella. Questa la decisione della Corte d’appello di Napoli chiamata ad esprimersi dopo l’ennesimo rinvio operato dalla Cassazione. Staterini è stata dunque prosciolta da ogni accusa grazie anche alla linea difensiva seguita dal suo legale, l’avvocato Andrea Imperato. La vicenda giudiziaria di ‘Dora’ Staterini inizia nel 2018 quando un imponente blitz smantella la cosca delle Fontanelle: la donna, moglie del boss Patrizio Vastarella, viene indicata come colei che gestiva la cassa del clan. Sulla scorta di tale valutazione fu condannata in primo e secondo grado an otto anni di reclusione per associazione mafiosa. La difesa della donna ha sempre evidenziato, nel corso di una lunga battaglia giudiziaria, l’inutilizzabilita e l’illegittimità dei decreti che autorizzavano le

Intercettazioni nonché discrepanze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che la inquadravano ai vertici del gruppo. E così la Cassazione ha operato ben due rinvii: la prima volta nel 2022 quando fu annullata la prima sentenza di appello con la scarcerazione della donna per decorrenza dei termini. Poi un secondo rinvio che ha portato alla nuova decisione dei giudici di secondo grado che hanno messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di lady Vastarella.

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