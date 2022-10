Camorra di Napoli Est, mazzata per 3 clan: inflitti quasi 3 secoli di carcere

Quasi tre secoli di carcere. Un’autentica mazzata per boss e ras di Napoli est anche se non sono mancate sorprese. Questa la conclusione del processo (celebrato con la formula del rito abbreviato) contro esponenti della mala di San Giovanni a Teduccio finiti in manette nel maxi blitz del maggio dello scorso anno. In quell’occasione gli uomini della squadra mobile diedero esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 37 persone, gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco aggravati. Il provvedimento cautelare ricostruisce l’esistenza del cartello criminale Rinaldi-Reale-Formicola operante, prevalentemente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio in contrapposizione con il clan Mazzarella.

I profili degli imputati

Tra le assoluzioni spiccano quelle per Antonio e Vincenzo Reale (difesi dagli avvocati Leopoldo Perone e Antonio Iavarone) e per il reggente del Bronx Francesco Silenzio (difeso dall’avvocato Salvatore D’ Antonio). Tra le persone finite in manette e condannate quest’oggi dal gip Fabrizio Finamore figurano Maria Domizio, moglie del boss Ciro Formicola: per la donna la condanna è stata di 14 anni. Oltre a lei mazzata arrivata anche per il baby boss Gaetano Formicola, 14 anni, e il cugino Giovanni Tabasco, per lui 16 anni, già condannati per l’omicidio di Vincenzo Amendola, il 19enne ucciso a colpi di pistola e seppellito in un fondo agricolo. Scomparso la sera del 5 febbraio 2016 il giovane fu ritrovato senza vita il 19 dello stesso mese in un terreno non molto distante dalle case popolari di Taverna del Ferro. Tra le condanne spiccano anche quelle per i colonnelli del clan Rinaldi come Michele Minichini ‘a tigre (per lui stabilito 13 anni e 4 mesi), Sergio Grassia (14 anni e otto mesi), Ciro Grassia (14 anni) Raffaele Oliviero (12 anni) e Raffaele Maddaluno ‘Nzalatella che ha rimediato la condanna più alta a 20 anni. Il boss Ciro Rinaldi ha invece incassato 18 anni.

Oltre a loro tutto il clan-famiglia dei Reale e Salvatore Nurcaro, obiettivo dichiarato del raid di due anni fa in piazza Nazionale in cui rimase ferita la piccola Noemi. Gennaro Reale ‘92 è stato condannato a 8 anni così come Nurcaro. Tra le altre condanne figurano quelle per Ferdinando Di Pede (18 anni e 8), Giuseppe Fusaro (14 anni e due mesi), Luigi Gallo (10 anni), Ciro Grandioso (14 anni), Luigi Luongo (14 anni), Salvatore Luongo (14 anni), Giovanni Pagano (12 anni), Lorenzo Pianese (18 anni e otto mesi) e Tommaso Savino (14 anni).