Tragico incidente nel Salernitano, Serena muore a 20 anni: ferito un 19enne

Incidente mortale nella notte sulle strade di Castel San Giorgio, piccola cittadina nel Salernitano. Coinvolte nel sinistro due vetture che intorno alle 2 si sono scontrate per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 20 anni, Serena Salvati, originaria di Scafati. Purtroppo, nonostante il tempestivo arrivo, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre ai soccorsi, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto. Ferito anche un 19enne che è stato portato in ospedale.

La dipartita della giovane ha lasciato nello scoforto l’intera comunità, che in queste ore si sta stringendo attorno ai familiari. Anche il primo cittadino di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, si è unita al lutto:

“𝐸̀ 𝑢𝑛 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑆𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑜𝑙𝑎.𝐶𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎. 𝑈𝑛𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑖𝑜𝑠𝑎, 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖. 𝐶𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎, 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑠𝑢̀ 𝑣𝑒𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑙’𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎, 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑖. 𝐶𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑐ℎ𝑖, 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑒, 𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝑆𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑐𝑖, 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝐷𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑒 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑖, 𝑝𝑢𝑟𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜, 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒. 𝐷𝑎 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑜 ℎ𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑐𝑖𝑎𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎, 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜. 𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜. 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑆𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎. 𝐶ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑐𝑒. 𝐼𝑙 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑎 𝑒 𝑙’𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑆𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜”.