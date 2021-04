Questa mattina è stato rimosso un murale realizzato su un palazzo in via Ferrante Imparato, nell’area est di Napoli. Il manufatto ritraeva un ragazzo (deceduto a causa di una grave malattia). Le operazioni si sono svolte con il supporto della polizia locale, della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri. Il supporto si è reso necessario anche per assicurare tutela e sicurezza agli operatori.

“Durante i lavori di copertura del murale – si legge in una nota del Comune di Napoli – i familiari del ragazzo si sono opposti creando alcuni problemi all’operazione, risolti grazie all’intervento delle forze dell’ordine prontamente intervenute“.

“Questo è un impegno che, ormai da settimane, abbiamo preso nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il prefetto di Napoli, i vertici territoriali delle forze dell’ordine, la procura della Repubblica e la procura generale, che il Comune di Napoli sta mantenendo con un lavoro costante, organizzato su tutto il territorio napoletano – ha detto l’assessora alla Sicurezza urbana Alessandra Clemente -. Andiamo avanti con impegno e programmazione, per restituire ai cittadini la bellezza della nostra città e per liberarla da quei simboli di omertà e mitizzazione”.