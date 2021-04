Ieri a mezzanotte sono scattati 2 blitz dei carabinieri nella bisca e nel circolo a Napoli. Multati i ‘giocatori’ dai militari. I carabinieri della stazione di Borgo Loreto sanzionavano sanzionato 6 persone per violazione alla normativa covid. In una palazzina al cui ingresso campeggiava una vecchia insegna che pubblicizzava una trattoria dove 6 persone si erano riunite per giocare a poker texano.

NON SOLO LA BISCA, BLITZ ANCHE UN CIRCOLO SOSPETTO

Si trattava in realtà di un circolo abusivo e quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato fiches e carte da gioco francesi. Presenti tutti poi sanzionati. Abusivo anche un secondo circolo scoperto in piazza Santa Maria della Fede a pochi passi da piazza Garibaldi. Al suo interno i carabinieri identificano e sanzionato 6 persone che giocavano a carte.

Festa nel ristorante a Giugliano

Controlli anti-covid per i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in viale dei Gemelli: avevano segnalato una festa privata all’interno del ristorante pizzeria Swami 2.0, situato all’interno del centro Anthares (la cui gestione è differenza e separata con quella del locale controllato).

I carabinieri hanno trovato all’interno del locale 7 persone. Tutte sanzionate. Stessa sorte anche per il titolare del locale che però vedrà la sua attività chiusa per 30 giorni. L’uomo infatti non aveva rispettato la chiusura provvisoria di 5 giorni imposti lo scorso 15 aprile a seguito di un altro controllo. I militari in quell’occasione trovarono alcune persone intente a mangiare e vedere la partita.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.