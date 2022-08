Parente del boss di camorra nascondeva un kg di cocaina in auto. Lunedì pomeriggio il personale della Squadra Mobile di Avellino, nell’ambito di un mirato servizio di controllo a largo raggio nell’area della Valle Caudina al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio al minuto e del traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto, in arresto in Roccabascerana, perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, un 29enne della zona. In particolare, a seguito di perquisizione di fermo e perquisizione di un’autovettura, il cui conducente aveva destato sospetti perché aveva tentato poco prima di eludere un controllo, veniva rinvenuto nell’abitacolo un plico corposo e meticolosamente confezionato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 1,100, debitamente sottoposta a sequestro. Come riporta il Mattino si tratta di un parente del boss Orazio De Paola, ucciso in un agguato nel settembre del 2020.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La misura eseguita è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, soggetta a convalida dell’Autorità Giudiziaria, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.