Covid Campania, 1503 positivi in 24 ore, esaminati 21mila e 100 tamponi molecolari, guarite 2mila e 182 persone: curva al 7.1 per cento. Aumentano i nuovi positivi e cresce leggermente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Oggi il virus fa registrare 1.503 positivi su 21.100 tamponi molecolari esaminati, 56 in più di ieri 727 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 7,12% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era al 6,63%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.059 sono asintomatici e 444 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

La situazione della Campania

​Complessivamente, sale a 6.548 il numero di vittime con i 26 decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.433 ricoverati con sintomi, 26 in meno di ieri, e 123 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti in Campania, da 304.273 a 306.455 con 2.182 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati positivo per il quinto giorno di fila.

Sono state circa 51.000 le vaccinazioni che sono state somministrate ieri in Campania. Lo si apprende da fonti della Regione al termine del bilancio quotidiano sulle somministrazioni del giorno prima.

Il ritmo di vaccinazioni in tutta la regione è in continua ascesa di pari passo con l’aumento delle dosi inviate dal commissariato nazionale alla Regione, si sottolinea.

Al momento la Campania ha iniettato 1.944.569 dosi sulle 2.383.725 ricevute, pari all’81,6%. Il ritmo continua molto sostenuto anche oggi con, ad esempio, 4.000 convocati all’hub di Capodichino e altri 4.100 convocati alla Mostra d’Oltremare di Napoli. (ANSA)