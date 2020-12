Campania verso il cambio del colore, la decisione in arrivo dopo il calo dei contagi

Stasera dovrebbe essere annunciato il cambio di colore della Campania. L’ultimo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica potrebbe incidere sulle nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. I provvedimenti dell’Esecutivo guidato da Conte dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per almeno 4 regioni. Toscana e Campania potrebbero passare dalla zona rossa a quella arancione. Invece, Emilia Romagna e Marche potrebbero tornare in fascia gialla.

Campania da fascia rossa ad arancione?

Anche la Val d’Aosta dovrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione. La regione alpina aveva protestato, già, la scorsa settimana quando l’atteso lasciapassare per la zona arancione non arrivò. Anche l’Abruzzo punta ad uscire dalla zona rossa. Il suo Marco Marsili ha scritto a Speranza chiedendo di uscire in anticipo dalla fascia più restrittiva.

DECRETO SUGLI SPOSTAMENTI, LE PROTESTE DELLE REGIONI

Secondo la Conferenza il decreto sarebbe stato approvato “in assenza di un preventivo confronto tra le Regioni” un metodo che “contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima”.

Secondo i Governatori: “Non ha consentito di portare all’individuazione delle soluzioni più idonee per contemperare le misure di contenimento del virus e il contesto di relazioni familiari e sociali tipiche del periodo delle festività natalizie”.

