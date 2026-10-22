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Medici che non riescono a raggiungere ospedali e ambulatori, difficoltà negli spostamenti per l’assistenza domiciliare e gravi problemi nel rifornimento delle ambulanze del 118. La carenza di carburante legata alla protesta degli autotrasportatori sta mettendo a rischio l’assistenza sanitaria a Napoli e in provincia, con il pericolo concreto che nei prossimi giorni possano fermarsi anche i mezzi di soccorso.

Caos carburante a Napoli, l’allarme dell’Ordine dei Medici: “A rischio soccorsi e continuità cure”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia richiama l’attenzione sulle conseguenze sanitarie dell’emergenza e rivolge un appello agli autotrasportatori e alle istituzioni affinché siano assicurati gli approvvigionamenti necessari alla continuità delle cure. Le criticità riguardano tutti i medici e gli odontoiatri, l’impossibilità di reperire benzina e gasolio ostacola il raggiungimento delle sedi di lavoro e gli spostamenti indispensabili per assistere i pazienti sul territorio.

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A essere esposte sono soprattutto le persone più fragili, gli anziani e quanti hanno bisogno di assistenza a domicilio. Particolarmente preoccupante è la situazione dell’emergenza sanitaria: già nella giornata di ieri si sono registrate enormi difficoltà nell’approvvigionamento di carburante per le ambulanze del 118. Senza rifornimenti regolari, il rischio che nei prossimi giorni i mezzi non possano muoversi impone interventi immediati.

«Comprendiamo le difficoltà degli autotrasportatori e le preoccupazioni di chi vede minacciato il proprio lavoro. Le loro ragioni meritano ascolto e risposte concrete. Chiediamo però che la protesta si svolga con responsabilità, salvaguardando l’assistenza sanitaria – dichiara Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia –. Un’ambulanza deve poter raggiungere chi chiede aiuto e un medico deve poter arrivare in ospedale, in ambulatorio o a casa di un paziente. La mancanza di carburante sta rendendo difficili anche queste attività essenziali. Agli autotrasportatori chiediamo di garantire il passaggio dei rifornimenti indispensabili alla sanità; alle istituzioni di assicurare soluzioni tempestive per i mezzi di soccorso e per il personale sanitario. La tutela della salute deve essere un impegno condiviso da tutti».

L’Ordine sollecita un coordinamento urgente tra Prefettura, autorità sanitarie e soggetti coinvolti nella distribuzione del carburante, per garantire approvvigionamenti e accessi prioritari ai mezzi di emergenza e individuare modalità di rifornimento che consentano ai medici di continuare a svolgere la propria attività.