Caro carburante, protesta degli autotrasportatori anche nel Salernitano: presidi sull’A2

PUBBLICITÀ

Protesta degli autotrasportatori anche nel Vallo di Diano (Salerno), dove dalla mattinata sono in corso presidi agli svincoli della A2 del Mediterraneo di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo. Si registrano rallentamenti alla circolazione, mentre le auto vengono lasciate transitare.

Agli svincoli sono presenti le forze dell’ordine e il personale dell’Anas, impegnati nelle attività di presidio e controllo della viabilità. La mobilitazione interessa anche altri punti della provincia di Salerno, con presidi agli svincoli autostradali di Eboli, Contursi, Campagna e Sicignano degli Alburni. Nel pomeriggio è previsto un presidio anche allo svincolo di Buccino del raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Camion fermi anche a Pontecagnano Faiano, all’uscita della tangenziale, in prossimità della rotatoria, dove si segnalano forti rallentamenti. Agli automobilisti si raccomanda prudenza.

PUBBLICITÀ