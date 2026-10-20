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Caro carburante, protesta degli autotrasportatori anche nel Salernitano: presidi sull’A2

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Caro carburanti, protesta degli autotrasportatori anche nel Salernitano: presidi sull'A2
Caro carburanti, protesta degli autotrasportatori anche nel Salernitano: presidi sull'A2
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Protesta degli autotrasportatori anche nel Vallo di Diano (Salerno), dove dalla mattinata sono in corso presidi agli svincoli della A2 del Mediterraneo di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo. Si registrano rallentamenti alla circolazione, mentre le auto vengono lasciate transitare.

Agli svincoli sono presenti le forze dell’ordine e il personale dell’Anas, impegnati nelle attività di presidio e controllo della viabilità. La mobilitazione interessa anche altri punti della provincia di Salerno, con presidi agli svincoli autostradali di Eboli, Contursi, Campagna e Sicignano degli Alburni. Nel pomeriggio è previsto un presidio anche allo svincolo di Buccino del raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Camion fermi anche a Pontecagnano Faiano, all’uscita della tangenziale, in prossimità della rotatoria, dove si segnalano forti rallentamenti. Agli automobilisti si raccomanda prudenza.

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Gianluca Spina
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