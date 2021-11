Carolina Marconi, il giorno tanto atteso è arrivato: super festa per la fine della chemio

Finisce qui il ciclo di chemioterapia di Carolina Marconi per la sua lotta contro il tumore al seno. L’ex gieffina ha letteralmente tagliato il traguardo finale della sua battaglia e festeggiato con i prori cari, con tanto di torta e palloncini. «Dopo ogni tempesta torna sempre il sole», è il motto del gioioso evento a sorpresa.

Palloncini colorati e tanta emozione per Carolina Marconi nel suo festeggiamento per la fine della chemioterapia. «Eccomi qui, arrivata quasi al traguardo. Stanotte sarà dura per me perchè non dormirò perche’ sono emozionata e preoccupata al tempo stesso. Non vedo l’ora di riprendere in mano la mia vita – scrive in un post Instagram- di levarmi questo port in vena per farmi delle sane e tranquille dormite. Voglio tornare a fare sport giocare a paddle, a tennis, a ballare il tango vorrei fare tutto soprattutto tornare a respirare la libertà di vivere, riprendere le mie forze e vedere un po’ di ricrescita nella mia testolina Pelatina», aggiunge.

Incredulità e commozione per l’ex gieffina che vuole dare forza, con il suo racconto, a tutte le donne che combattono la stessa battaglia: «Non ci credo, sono arrivata fin qui e veramente nn so come abbia tirato fuori questa forza incredibile che credo sia in ognuno di noi ma che spesso ci dimentichiamo di far emergere…mi sono sentita quasi un supereroe in questo duro percorso ..una piccola Wonder Woman Pelatina che inconsciamente mi dava una carica immensa specialmente quando mi sentivo giù di morale e di conseguenza non mi faceva mollare mai. Vorrei ringraziarvi per la compagnia in questi mesi, veramente il periodo più difficile della mia vita…l’avete reso meno pesante. Sentire tutto questo affetto meraviglioso, siete stati di grande aiuto, non lo dimenticherò mai vi voglio bene che Dio vi benedica tutti».