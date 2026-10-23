Carte Pokemon dimenticate in soffitta, pensionato le vende e diventa milionario

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Una collezione di carte Pokémon rimasta dimenticata in soffitta per 15 anni si è trasformata in una fortuna da circa 1,86 milioni di euro. Protagonista della storia è un decoratore in pensione, che aveva conservato gli oggetti senza più occuparsene, fino alla decisione di metterli all’asta. La vendita, organizzata dalla casa britannica Ewbank’s nel Surrey e raccontata dalla BBC, ha segnato il risultato più importante nei oltre trent’anni di attività della società. Secondo gli organizzatori, il ricavato potrebbe rappresentare anche un record europeo per una collezione dedicata ai celebri Pokémon.

A fare la differenza è stata soprattutto l’eccezionale conservazione delle carte, rimaste praticamente come nuove nonostante gli anni trascorsi. Una condizione che ha sorpreso gli esperti incaricati di esaminare il materiale. Tra i pezzi più preziosi c’era il Legendary Collection Complete Master Set, una raccolta completa che comprendeva anche una carta di Charizard in condizioni quasi perfette. Inizialmente valutato tra 18mila e 24mila euro, il set è stato aggiudicato per circa 119mila euro, superando ampiamente le aspettative.

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Il risultato complessivo ha battuto il precedente primato europeo, stabilito il 9 ottobre a Londra durante un’asta organizzata da Stanley Gibbons, che aveva totalizzato circa 1,04 milioni di euro. Una collezione dimenticata per anni si è così rivelata un tesoro inaspettato.