Cassette di sicurezza svuotate, Rolex scomparsi e borsette nascoste: è guerra tra Totti e Ilary Blasi

Cassette di sicurezza svuotate, Rolex scomparsi e borsette nascoste. Il dietro le quinte della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi assume connotati inquietanti, con l’ex capitano che racconta di quando Ilary sarebbe andata con suo padre “a svuotare le cassette di sicurezzae mi ha portato via la mia collezione di orologi”. Totti è sconcertato: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati, ma se sono orologi da uomo…”, dice.

Spiega anche di aver reagito nascondendole alcune borse, “sperando in uno scambio”, ma la tattica non ha funzionato. “Mi rifiuto di pensare che sia una questione di soldi”, riflette Totti nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tuttavia la vicenda degli orologi suona come un campanello di allarme. Perché la posta in gioco va oltre una serie di orologi, seppur di “grande valore”.

L’ultima partita dell’ex capitano si gioca su immobili e investimenti che sconfinano in diversi settori. Negozi nei centri commerciali, palazzine intereanche affittate al Comune, appartamenti in città e ville. Come a Sabaudia o quella da oltre 1500 metri quadrati al Torrino e già destinata a Cristian, Chanel e Isabel. E poi l’attico all’Eur, dove Totti e Ilary hanno vissuto per poi affittarla.

Il titolo più azzeccato arriva da Twitter: “Da la guerra dei Roses a la guerra dei Rolex”. Peccato che stavolta non sia tutta scena cinematografica, peraltro di altissimo livello, ma vita vera, vissuta. Ecco perché l’intervista di Francesco Totti concessa ad Aldo Cazzullo, uscita sul Corriere della Sera, sta provocando reazioni non solo a Roma, dove se ne parla nelle radio che sono in onda oggi, che è domenica, ma in tutta Italia.

Non è un caso che “la coppia reale italiana” (cit. di un utente) abbia scalzato Harry e Meghan, William e Kate e Carlo e Camilla in pochissime ore. In fondo l’Inghilterra è lontana, l’Eur, dove c’è la villa oggetto del contendere, è davvero a due passi. L’intervista di Totti è stata pubblicata intorno alle 2 stanotte, alle 9 di mattina erano già migliaia i commenti. E non è un caso che nelle tendenze di Twitter ci siano al primo posto Totti, Ilary, Noemi, i Rolex e persino la parrucchiera Alessia Solidani, secondo Francesco la spalla della moglie nel tradimento. In molti provano a prenderla con ironia: “La scena delle borse e dei Rolex me la girate in altissima definizione, grazie”, ma c’è anche chi sottolinea “la tristezza di tutta questa vicenda. Ilary è la madre dei figli, dire certe cose sul primo giornale italiano aggiungendo di voler proteggere i ragazzi… Stavolta Totti ha sbagliato”.

Sui social gli schieramenti sono partiti: “Se avesse parlato lei tutti avremmo detto: “Che Queen”, non le manda a dire al marito. Parla lui e mettiamo in mezzo il sessismo”, scrive chi difende Francesco. Chi, invece, lo attacca, sottolinea come “da un uomo di quasi 50 anni ci sarebbe voluto molto più rispetto per una donna con cui ha passato metà della vita”. E, ancora: “Normale intervista su consiglio dell’avvocato per prepararsi all’aula di tribunale”, oppure: “La Toffanin e Ilary già studiano la controffensiva”. Perché adesso in molti si aspettano la reazione della Blasi nel salotto dell’amica di sempre.

I meme sono infiniti, c’è chi scrive che adesso “devo ricominciare da zero col plastico della vicenda” e chi chiede a chi andranno “Donna Paola e Alfio, i gatti di famiglia”. I gatti, sembra, resteranno con Ilary, sui figli è ancora tutto da decidere. Ecco, se mentre quando si parla di (ex) marito e (ex) moglie c’è spazio anche per l’ironia, è quando vengono tirati in mezzo i tre ragazzi Cristian (17 anni), Chanel (15) e la piccola Isabel (6) che tutti si trovano d’accordo. “Non si tutelano così i figli”, è il commento quasi unanime rivolto all’intervista di Totti e anche alle indiscrezioni che, secondo molti, Ilary farebbe uscire sui giornali senza esporsi in prima persona per screditare l’ex numero 10 della Roma. Forse la Guerra dei Roses, o dei Rolex, su questo non fa sorridere neppure un po’.