Insigne, difficile momento familiare. Dedica del portiere del Toronto ma da Napoli arrivano offese vergognose

Problemi personali per Lorenzo Insigne, Toronto in apprensione per l’ex capitano del Napoli: il gesto dei compagni di squadra è da applausi.

Una situazione familiare non meglio chiarita sta tenendo Insigne lontano dal rettangolo verde. Lorenzo “sta affrontando un problema familiare non si allenerà. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo ulteriori commenti in merito”.

Lo fa sapere TFC Talk, precisando che Insigne aveva già saltato anche l’allenamento di giovedì. Secondo quanto si apprende accanto a Lorenzo, negli ultimi giorni, sarebbe rimasto il suo amico e compagno di squadra Domenico Criscito, anche lui assente dalle ultime sedute di lavoro del Toronto.

La dedica ad Insigne

Ma durante il match Atlanta United-Toronto anche il portiere Westberg gli ha voluto dedicare una parata, quella sul rigore parato ad Araujo. Dopo la parata il portiere di Toronto ha mimato il numero 24 con le mani. Un video che è stato poi riproposto anche dalla società canadese che milita in Mls, a dimostrazione che proprio tutti si sono stretti intorno ad Insigne.

Lorenzo è rimasto a casa ma i compagni di squadra non lo hanno ‘dimenticato’. La dimostrazione al dodicesimo minuto, quando il portiere francese Quentin Westberg, dopo aver parato un calcio di rigore, si è rialzato e per due volte ha indicato con i guanti il numero 24, quello che Insigne porta sulla maglia, anche in Canada. La dedica del portiere francese è stata evidenziata dal Toronto, che sui profili social ha pubblicato il video della parata e ha sottolineato il gesto di Westberg commentando il post semplicemente con il numero 24 e un cuore rosso.

Le offese vergognose

Lorenzo non è stato nemmeno convocato per la partita del club canadese (contro l’Atlanta United, ndr). Nei confronti dell’ex capitano del Napoli, purtroppo, tante offese sui vari social network da parte di chi proprio non riesce a tenere a bada e a freno la propria inaudita cattiveria. L’uomo Insigne merita rispetto e vicinanza, qualunque cosa stia accadendo. Poi quando scende in campo ognuno può avere la sua idea e il suo gradimento, ma la persona va lasciata in pace in questo difficile momento.