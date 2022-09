La lite con Auriemma e la stoccata contro Adl, Spalletti ne ha per tutti

Nervi tesi in sala stampa al Maradona, nonostante la vittoria all’ultimo respiro del Napoli sullo Spezia che ha proiettato gli azzurri ai vertici della classifica di serie A. Il post gara è stato caratterizzato da un acceso scambio di opinioni tra il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, e il giornalista Raffaele Auriemma, firma di Tuttosport e nota voce radiofonica, oltre che ospite pressoché fisso di Pressing, su Italia Uno.

Ancor prima che il giornalista potesse rivolgergli una domanda, l’allenatore lo ha interrotto: “Piacere, è la prima volta che viene. Mi dice, siccome la seguo molto, quando avrei detto che io ho litigato con tutto lo spogliatoio e tutto lo spogliatoio mi ha sulle scatole e non ci volevano giocare con me? Lei me lo deve dire, ha trovato un cliente scomodo. Lei è un anno e mezzo che parla di me, lei non si fa mai vedere e poi parla di me”. La replica di Auriemma: “Quando avrei detto quelle cose? Mi porti le registrazioni audio. Mi meraviglio di lei che mi accusa di queste cose senza avere una pezza di appoggio, mi dispiace molto”.

Ancora Spalletti: “Le porto gli audio e anche quello che ha scritto, ovvero che avrei litigato con tutto lo spogliatoio”. Quindi la controreplica di Auriemma: “Io le volevo dire una cosa carina e gliela dico lo stesso: oggi è stato perfetto e glielo dico a prescindere da quello che mi ha detto oggi, ha fatto molto bene, ha utilizzato un turnover ragionato, chirurgico, cambiando dieci giocatori e la squadra ha vinto, soffrendo, ma resistendo fino alla fine, segnando”. Infine la chiosa di Spalletti: “Io la ringrazio, ma io non ho mai litigato con nessuno e mi dispiace quando viene detto questo”.

L’audio di Auriemma che dà ragione a Spalletti

In realtà il giornalista quelle cose le ha dette davvero, qualche settimana fa quando ancora conduceva una trasmissione su Radio Marte (nel frattempo è passato a Radio Crc). Il file audio con le sue parole è diventato virale sul web: “Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico, qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto proprio perché ha pessimi rapporti con l’allenatore e lo stesso Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che se dovesse decidere di andarsene Spalletti, lui non lo rincorrerebbe per trattenerlo sulla panchina azzurra”.

Per Auriemma sarebbe stato addirittura opportuno allontanare il tecnico, per evitare che la situazione potesse degenerare con gravi conseguenze sotto il profilo sportivo e societario: “È una situazione bollente, con la quale non puoi cominciare una stagione. Non puoi iniziare il campionato così, avendo Spalletti sfiduciato da tutti: piazza, squadra, società. Però te lo tieni perché ha un contratto ancora di un anno a tre milioni netti”.

Quindi la conclusione: “Io capisco De Laurentiis, però caro presidente visto che questa estate sarà caratterizzata da molte cessioni e molti soldi che entreranno nelle casse del Napoli, se il monte ingaggi invece di 75 prevedi che sia di 80 milioni perché ti devi tenere Spalletti, lo devi fare perché cominciare la stagione in questo clima sarebbe solo dannoso per il Napoli, perché a un certo punto De Laurentiis sarà costretto a mandarlo via a campionato in corso. Meglio farlo prima: sappiamo bene cosa succede quando la squadra si mette contro l’allenatore, rischi di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere”.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti anche contro De Laurentiis

«Questo è un giochino dove rimanete intrappolati da soli, come qui non succede da nessuna parte, presidente De Laurentiis compreso, vi garba fare questa cosa del “perché gioca lui, perché hai lascito fuori quell’altro”. Oggi Gaetano ci ha dato una mano, si deve giocar tutti, però devi far ruotare qualcuno. Anguissa vi è sembrato al livello dell’altra sera? A me è sembrato in calo, sennò con una sparita come oggi lo avrei lasciato in campo. Poi devi anche far rifiatare i calciatori. Ndombelè è cresciuto molto e ha fatto bene, poi nel secondo tempo Lobotka fresco ha fatto bene. Funziona che giocheranno tutti. Chi è titolare Lozano o Politano? Scegliete voi chi è il totale, non mi interessa. Non è che un calciatore può dire che sarebbe stato bravo in quesi 45 minuti in cui non ha giocato, tu devi essere bravo quando giochi, a anche io negli anni in cui non ho allenato quei campionati gli avrei vinti di sicuro»