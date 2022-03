Centonove passeggini vuoti in piazza per le vittime della guerra: “Basta uccidere bambini”

A Leopoli si manifesta contro la guerra: centonove passeggini vuoti in piazza per urlare ‘basta’ all’uccisione dei bambini. Nella città ucraina di Leopoli alcuni manifestanti sono scesi in piazza e hanno disposto centonove passeggini vuoti in sei file.

I passeggini simbolo delle morti

La silenziosa manifestazione portata avanti dai cittadini ucraini vuole essere emblematica per tutte le uccisioni dei piccoli civili innocenti. Nessuno dovrebbe conoscere le atrocità della guerra, ne come soldato ne come civile. Questo vale soprattutto per i piccoli cittadini: bambini costretti a scappare dalla propria terra e a volte a lasciare le proprie famiglie, per cercare riparo in un paese nuovo. Tragedia ancora più grande quella dei morti, tanti bambini hanno perso la vita durante il conflitto e questi centonove passeggini vuoti ne fanno da simbolo.

I passeggini sono stati distribuiti su sei file, difronte al ‘media center‘ che accoglie giornalisti da tutto il mondo nella città ad Ovest dell’Ucraina. Vicino sono stati piantati anche 3 cartelli, ognuno dei quali ricorda la tragedia messa in atto dal presidente russo.

Centonove passeggini, centonove come il numero di bambini uccisi dall’inizio della guerra secondo la Procura Generale. Ogni passeggino privo di bambino all’interno, simboleggia il vuoto che ogni morte ha lasciato dietro se. I tristi dati inoltre segnalano anche più di centotrenta piccoli feriti.