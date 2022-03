‘Doc’, finale da record per la seconda stagione: arriva l’annuncio sulla terza

Il finale della seconda stagione di ‘Doc – Nelle tue mani‘, andato in onda ieri, ha conquistato 6 milioni di spettatori. Ora c’è grande attesa per la terza stagione. La serie con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro e Alberto Malanchino è stata una dei maggiori successi della Rai. Record di ascolti in ogni puntata, compresa quella finale.

L’ultima puntata andata in onda ieri si è guadagnata 6 milioni di spettatori, un grande successo che ha portato ad una grande curiosità per la prossima stagione. La produzione ha infatti confermato la scrittura della prossima stagione, gli sceneggiatori in un intervista hanno risposto ad alcune domande dando delle anticipazioni. Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno dichiarato di aver appena iniziato la scrittura della terza stagione.

Le anticipazioni di ‘Doc 3’

Hanno poi dato dei chiarimenti sul futuro di Andrea Fanti, spiegando le idee da portare in scena. “È una fase delicata, è difficile dare anticipazioni” spiegano continuando: “Possiamo dire che comincerà una nuova avventura per Doc. Vedremo Andrea Fanti nel ruolo di primario“. Nell’intervista i due parlano della ricca narrativa dietro ogni personaggio. “Abbiamo raccontato come ogni personaggio ha affrontato le conseguenze della pandemia, ora stiamo pensando a esplorare un nuovo inizio per ognuno di loro” spiegano, “Come se la vita ricominciasse finalmente per tutti, con nuove partenze e possibilità“. “Questa pandemia è stata una sorta di grande reset. Nel dolore ha resettato tanti personaggi“.

Alla domanda sulla presenza o meno di alcuni personaggi molto amati come Riccardo, Gabriel ed Elisa i due spiegano di non avere certezze sui ruoli ma “per adesso ci sono tutti “. Certa l’entrata in campo di alcune new entry: “Fa parte del format. Come nei veri ospedali, c’è sempre un turnover. Questo permette di mantenere un’identità di serie e nello stesso tempo avere freschezza ogni stagione“. Non è ancora nota la data d’inizio delle riprese “dovrebbero iniziare nel 2023 però”, non è ancora certo quando andrà in onda.