Hasbulla Magomedov, è questo il nome del ragazzo diventato nelle ultime settimane una vera e propria star del web. Ovunque sui social possiamo imbatterci in un meme con le sue foto, mentre su WhatsApp le chat sono piene di GIF su di lui. In molti credevano fosse un bambino, ma nonostante il suo aspetto la realtà e ben diversa. Hasbulla ha infatti 19 anni ed è colpito da un raro disturbo della crescita. Questa forma di rachitismo lo fa sembrare piccolo per statura, viso e voce.

Chi è Hasbulla, età e curiosità del ‘bambino’ re dei meme

Hasbulla Magomedov viene dal Daghestan, una repubblica della Federazione Russa. Da lì inizia la sua “scalata” verso la notorietà, grazie a numerosi contenuti pubblicati su Instagram. I primi post sul suo profilo sono apparsi nel novembre 2020, ma solo nel 2021 ha raggiunto le luci della ribalta grazie a dei simpatici sketch in cui si improvvisava un bambino impertinente e capriccioso.

In molti sui social lo conoscono come Mini Khabib, dato che gran parte del suo successo è dovuto alle scenette comiche dove cerca di imitare la star della MMA Khabib Nurmagomedov. I due sono poi diventati amici. L’apice della notoriertà è arrivato grazie al suo incontro contro Abdu, 17enne anch’egli affetto da un raro distrubo della crescita. Il Match di MMA è stato ad ogni modo molto criticato dalla federazione russa e ritenuto da molti di cattivo gusto. Alcuni infatti, come si legge anche su Webboh, sostengono che Hasbulla soffra in realtà di depressione a causa della sua statura e che le persone che lo circondano si approfittino di lui.