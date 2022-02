Sorpresi a rubare uno scooter, nella fuga investono un agente ma vengono catturati

Li hanno beccati mentre stavano tentando di portar via uno scooter. Solo l’attenta conoscenza del territorio e di certe dinamiche ha impedito che il reato si consumasse. Il tutto nel ‘cuore’ di Napoli. E’ questa la sintesi dell’ennesimo, brillante intervento, effettuato dagli agenti del commissariato San Ferdinando, ancora una volta ‘sul pezzo’ con un doppio arresto. Ieri sera gli agentim durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere via Santa Caterina da Siena all’angolo con via Filangieri hanno notato una persona a bordo di uno scooter e, poco distante, un giovane che stava armeggiando su un motoveicolo in sosta tentando di forzare il bloccasterzo. I poliziotti hanno subito capito che era in atto un furto e così, in pochi secondi, hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di due cacciaviti, mentre il conducente del motoveicolo, nel tentativo di darsi alla fuga, ha investito uno degli operatori e, non senza difficoltà, è stato anch’egli bloccato. Due napoletani di 35 anni, Mariano Rinaldi, e 27 anni, Antonio Gemito, entrambi di Ponticelli sono stati arrestati per tentato furto; inoltre, il conducente è stato altresì arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un doppio colpo che ribadisce ancora una volta la presenza ‘sul campo’ degli uomini in divisa in uno dei punti strategici della città.