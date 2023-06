“Ciao Silvio… buon viaggio”, a Napoli manifesti funebri per la morte di Berlusconi

PUBBLICITÀ

“Ciao Silvio… buon viaggio” e accanto una frase attribuita a Silvio Berlusconi che recita: “Spero che questa mia esistenza terrena possa terminare mentre io sono teso a raggiungere un altro traguardo oltre la siepe”. E’ il testo del manifesto funebre affisso in numerose copie nel centro storico di Napoli ad opera dell’agenzia di pompe funebri Salvatore Kaiser. Sul manifesto – sullo sfondo le date 1936-2023 – anche due foto dell’ex premier di cui una in bianco e nero e l’altra a colori.

“Facemmo la stessa cosa – ricorda il titolare della ditta Salvatore Kaiser parlando con l’ANSA – quando è scomparsa la Regina Elisabetta. Berlusconi, al di la’ di come la si pensi in politica, è stato un grande uomo, un grande imprenditore che ha dato lavoro a tanti e ci sembrava giusto ricordarlo. Poi lui aveva un rapporto speciale con Napoli al punto da definirsi un napoletano nato a Milano ed era quella la frase che in un primo momento avremmo voluto scrivere per ricordarlo. Berlusconi a Napoli lascia tanti amici”.

Diversi i passanti incuriositi che si fermano a fotografare il manifesto. Qualcuno, a distanza di poche ore dall’affissione, appare già deteriorato perché strappato. (ANSA).

