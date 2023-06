“‘Sono un napoletano nato a Milano’. Rip Silvio”, lo striscione della Curva A per Berlusconi

Il suo amore per Napoli non è mai stato un segreto. Solo un anno fa, il Cavaliere era venuto in visita, concedendosi un pranzo con vista da Cicciotto a Marechiaro. Come sempre accompagnato dalla sua ultima moglie, Marta Fascina, anche in quell’occasione aveva ribadito quanto si sentisse partenopeo d’adozione. “Hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano, poi quando ero ragazzo dicevano che ero un vulcano di idee proprio come il Vesuvio. Ho molti amici a Napoli, sono simpatici, spiritosi e sono tornato con molto piacere“, aveva detto l’ex presidente del Consiglio.

Le mogli napoletane

L’amore per Napoli, però, non si limita alla città. Sono, infatti, napoletani i suoi due ultimi grandi amori: Francesca Pascale e Marta Fascina. Pascale conobbe il leader di Forza Italia nel 2004, poiché tra i fondatori del gruppo ‘Silvio ci manchi’, giovani che seguivano Berlusconi dappertutto. “Fu un periodo nero: perdemmo tutte le elezioni“, disse all’epoca al Corriere del Mezzogiorno. Si conobbero ad un pranzo romano con gli europarlamentari azzurri. Battagliera e passionale lo è sempre stata. Collaboratrice dell’ufficio stampa del ministero per i Beni culturali e poi consigliere provinciale a Napoli per il Pdl, la loro prima uscita ufficiale è del 2011: allo stadio per vedere il derby Inter-Milan (Pascale è tifosissima del Napoli).

Nel marzo 2020 la rottura tramite un comunicato di Forza Italia: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia“. Entra in scena Marta Fascina. Nata in Calabria, ma cresciuta a Portici di lei, prima di Berlusconi, non si sa praticamente nulla. La mamma è residente nel paese vesuviano ma nessuno la conosce. Suo amico fraterno, dai tempi del liceo, è Tullio Ferrante, attuale sottosegretario. Riservata, silenziosa, è la “moglie”, anche se non ufficiale, per Berlusconi e i suoi familiari.