Sono stati sottoscritti due Accordi Quadro per l’esecuzione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza di strade gestite della Città Metropolitana di Napoli In particolare si tratta della riqualificazione delle barriere stradali e la sistemazione delle intersezioni e dei manufatti afferenti

Uno degli accordi riguarda la Sp1 Circumvallazione Esterna di Napoli e la SP500 Perimetrale di Melito e coinvolge i Comuni di coinvolgendo Napoli, Giugliano, Qualiano, Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano, Casavatore, #Casoria e Volla. Il costo di 885.000 euro

Le strade oggetto costituiscono la rete secondaria dei collegamenti da e per i centri abitati con gli assi stradali di grande comunicazione (autostrade ed extraurbane principali e

secondarie) oltre a garantire i collegamenti locali. Lo sviluppo totale della rete stradale oggetto di eventuali interventi si sviluppa per circa Km 123+578.

Le strade oggetto degli interventi presentano barriere, guardrail, parapetti e muretti da adeguare o da sostituire, intersezioni da sistemare – con nuove canalizzazioni, segnaletica orizzontale e verticale, pulizia dei cigli, pertinenze e banchine

“Si tratta – ha affermato il consigliere delegato alle Strade Raffaele Cacciapuoti – di interventi volti a garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle strade. Abbiamo varato già provvedimenti per alcune aree, altri sono già programmati per assicurare la giusta manutenzione a tutta la rete stradale di nostra competenza. Lo strumento degli accordi quadro – ha aggiunto – assicura una migliore pianificazione dei fabbisogni, la semplificazione delle procedure e un notevole risparmio di spesa, nell’ottica di una corretta programmazione degli interventi. Colgo l’occasione per ringraziare tutta la struttura tecnica e amministrativa che ha continuato a lavorare senza sosta anche in una condizione di oggettiva difficoltà”.