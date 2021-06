Movida selvaggia nei quartieri di Napoli, ragazzi sniffano cocaina in strada

Una festa tra ragazzi a base di droga, più precisamente, cocaina. Scene inquietanti e che raccontano il degrado di una parte della movida quelle viste ai Quartieri Spagnoli di Napolio. L’ultimo episodio – riportato da Fanpage Napoli (qui l’articolo) – vede come protagonisti alcuni ragazzi che, su un vassoietto, dispongono diverse strisce di cocaina. Tutto accade, inoltre, poco prima della mezzanotte, vale a dire quando è previsto il coprifuoco.

Le altre notizie | Spari nei Quartieri Spagnoli, Enrico e Vittorio feriti dai colpi di pistola

Ieri sera poco dopo le ore 19 sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in vico Lungo San Matteo ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Il primo operaio è stata ferito nel vicolo posto nelle vicinanze di un cantiere edile e un altro a pochi metri di distanza. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Pellegrini. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e la Scientifica.

CHI SONO I 2 FERITI

Due persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco. Il più grave dei feriti è Enrico De Maio di 56 anni, residente nel quartiere Arenella. L’uomo è in codice rosso con un proiettile nel torace ed il fegato spappolato. Invece l’altro ferito è Vittorio Vaccaro di 62 anni, abitante ai Quartieri spagnoli, colpito ad un braccio.

IL BILANCIO DEI FERITI AI QUARTIERI SPAGNOLI

Quindi complessivamente i feriti sono due, uno si trova in codice rosso perché attinto al torace. Il secondo è stato ferito all’arto superiore. Nei Quartieri Spagnoli sono giunte le pattuglie di carabinieri e polizia. Un passante che si è trovato sul luogo della sparatoria è stato accompagnato in Questura per fornire la sua versione. Alcune persone sono scese in strada per paura causata dall’esplosioni dei proiettili. Inizialmente i residenti hanno pensato ai fuochi d’artificio. Si attende l’esito delle indagini condotte dalle forze dell’Ordine.