La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie e con i bambini. Ma prima di occuparci della cottura, dobbiamo occuparci dell’acquisto. Per questo la catena dei supermercati Migros ha informato il laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che lo yogurt al cioccolato bio Fairtrade contiene nocciole, mandorle e soia non dichiarate come allergeni. Non è possibile escludere rischi per la salute per i soggetti allergici. Migros ha immediatamente ritirato il prodotto dagli scaffali e ha avviato un richiamo.

«Non si può escludere un pericolo per la salute delle persone allergiche a questi alimenti. Per tutte le altre, il consumo del prodotto non costituisce invece alcun pericolo», comunica l’USAV.Il prodotto ha termine minimo di conservazione 16 luglio ed è venduto presso i supermercati Migros, Migros Online e Migrolino. Lo yogurt interessato dal richiamo, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, viene attualmente tolto dal mercato svizzero, anche se al momento non è dato sapere se è interessato anche quello italiano, anche se l’allerta è estesa ai nostri frontalieri.