L’ultimo saluto del Perrone a Ciro ‘Pozzetto’, l’addio speciale di chi lo amava: negozi chiusi per lutto

Dopo 15 giorni dalla morte finalmente domani ci saranno le esequie di Ciro De Vincenzo, conosciuto da tutti come ‘Pozzetto‘, morto improvvisamente gettando nello sconforto amici e parenti. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Capodimonte alle 11. Ci sarà un addio particolare organizzato da amici e cugini. Inoltre, per rispetto del ragazzo e della famiglia onesti lavoratori di frutta e verdura, quasi tutte le attività lavorative resteranno chiuse in via Cassano nel mercatino del Perrone.

Ufficialmente Ciro è deceduto per infarto, ma nelle scorse settimane aveva avuto il Covid da cui era guarito. Eppure si portava addosso i residui del virus. La famiglia è distrutta da dolore e spera che prima possibile il corpo gli sia restituito per la celebrazione dei funerali. Tantissimi i messaggi in questi giorni per Vincenzo, molto amato a Secondigliano per la sua enorme simpatia e disponibilità.

Il messaggio commovente per Ciro De Vincenzo

“Vorrei dirti tante cose tu nemmeno puoi immaginare quello che hai fatto ha tutti noi chi magari non ti conosce penserà ad un esagerazione ,ma chi ti ha conosciuto vissuto sa bene cosa eri capace di trasmettere non puoi immaginare come mi mancano le tue telefonate come mi manca il tuo messaggio critico perché mi dicevi che stavo perdendo la testa xche non venivo a mangiare al ristorante oppure xche ti compravi la maglietta costosa mi dicevi guaglio’ CA S MOR