“Ho mal di testa, vado a dormire”, la 15enne Katia muore nel sonno

Katia Spataro è morta nel sonno sabato scorso in un’abitazione nel quartiere Lo Sperone a Palermo. La 15enne era andata a dormire ma il suo corpo esanime è stato ritrovato dai familiari: adesso sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso. Palermo Today ha intervistato padre Ugo Di Marzo della parrocchia Santa Maria delle Grazie a Roccella: “Vedremo l’autopsia cosa dirà. A chi specula dando la colpa al vaccino rispondo che era vaccinata da più di cinque mesi. Adesso aspettiamo che la salma venga restituita alla famiglia per darle l’ultimo saluto e pregare per lei chiedendole di darci la forza di andare avanti”. Purtroppo sui social sono immediatamente partite le ricostruzione aprioristiche dei no-vax.

DRAMMA NEL QUARTIERE, L’ULTIMO SALUTO A KATIA

“La dirigente scolastica, il corpo docente – ed in particolare i docenti del corso D – e l’intera comunità scolastica, con sgomento e profonda tristezza, si stringono all’immenso dolore della famiglia Spataro per la prematura scomparsa di Katia. Siamo affettuosamente vicini alla famiglia in questa tragica circostanza“, scrive la pagina ICS “Di Vittorio” Palermo.

“Mi manchi già – scrive Jasmine – Ho appreso questa notizia che non mi sarei mai aspettata. Dio mio mi chiedo cosa sta succedendo perché tutte queste morti. E poi come può morire una ragazza così bella e così giovane perché“. “Non ci sono parole per descrivere ciò che sto sentendo ora vi sono vicina“, ha scritto invece Ania.