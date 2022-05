Clementino positivo al Covid, niente Made in Sud e presentazione del nuovo disco

Stasera Clementino non potrà condurre la puntata di Made in Sud così come annunciato sulla sua pagina Facebook: “Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sono Positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso! Intanto alle 14 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia“, scrive il rapper napoletano.

Made in Sud, l’autore Nando Mormone difende il programma: “Troppe critiche, 3 cose hanno condizionato le prime due puntate”

Ospite di Gianni Simioli a La Radiazza, l’autore di Made in Sud Nando Mormone ha parlato delle prime due puntate della nuova stagione dello show comico. Lo share, dopo aver premiato la puntata d’esordio (lunedì 19 aprile) con un 8,2%, nella seconda non ha sfondato la soglia del 6%.

Diversi i motivi che, secondo Mormone, hanno condizionato i numeri delle prime due ‘uscite’ stagionali. In primis il fatto che entrambi i lunedì fossero giorni festivi (Pasquetta e Festa della Liberazione). Durante la prima sera, inoltre, ci sarebbero stati alcuni problemi legati all’audio.

Le parole di Nando Mormone a Gianni Simioli

“Ho chiesto ai comici di cambiare il proprio personaggio“ ha detto l’autore a Gianni Simioli, spiegando poi come sia normale la reazione del pubblico alle tante novità presenti quest’anno nello show. In primis i due conduttori (Clementino e Lorella Boccia): “Il pubblico resta sempre affezionato ai vecchi volti del programma, ci sta una fase di rodaggio”.

Inoltre, a condizionare le prime due puntate sarebbe stato anche – indirettamente – il “pubblico presente in studio” che “avendo le mascherine non mostrava né faceva sentire la propria risata”.

Nando Mormone ha dunque difeso il programma sostenendo che anche il 6% di share della seconda puntata non è affatto un fallimento, anzi un ottimo risultato visto la media di Rai 2. “Ci sono troppe critiche, meno male che il pubblico continua a seguirci e ci vuole bene da anni”, ha detto Mormone a Rai 2.