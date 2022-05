Melito, oggi l’ultimo saluto a Genny Giugliano: sarà l’addio più doloroso

Oggi, alle 16.30, si terranno presso la Chiesa S. Maria delle Grazie a Melito, i funerali di Gennaro Giugliano, conosciuto dai più come “Genny”, il 23enne melitese deceduto a seguito di un incidente stradale a Castellammare, mentre viaggiava con la sua inseparabile moto. La salma del giovane è giunta ieri nella Cappella Maria S.S. di Piedigrotta. Genny lascia i genitori, la sorella e tantissimi amici e parenti che gli volevano bene.

Melito, fiumi di lacrime per Genny Giugliano. “Ci manca il fiato, resterai sempre nel nostro cuore”

antissimi i commenti di cordoglio e condoglianze per Genny e la sua famiglia. Anche il sindaco Luciano Mottola lo ha ricordato in un post. “In seguito ad un incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione, il giovane melitese Genny Giugliano ha perso la vita a Castellammare di Stabia. Il 23enne, che era in sella alla sua moto, ha impattato violentemente contro un camion che procedeva nel senso opposto di marcia in via Panoramica. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Alla famiglia Giugliano vanno le più sentite condoglianze da parte mia, dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare e dell’intera città di Melito”.

I commenti degli amici: “… eri un fratellino… un angioletto Ti ho visto crescere e non riesco a pensare a quello che è successo mi manca il fiato…ciao Gè”. “Come dimenticare di queste parole…ti porterò per sempre nel mio cuore fratello mio…non si può spiegare”. “Basta averti conosciuto per restare nel cuore! Buon viaggio Genny”. “Il Gruppo Ali libere si unisce al tremendo dolore per la perdita del “piccolo” amico e aeromodellista Genny Giugliano. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti tutti. Abbiamo visto crescere Genny sul nostro campo volo insieme al nonno e la notizia ci ha straziato tutti. Addio Genny, riposa nelle braccia della Madre di Dio Maria Santissima”. Il Pd di Melito: “Abbiamo appreso sgomenti e con grande dolore della perdita del nostro caro amico Genny Giugliano. Un ragazzo sempre sorridente, gentile, educato, disponibile.Una vita spezzata troppo presto. Ci stringiamo commossi in un abbraccio a Gigi, Marianna, Mireya. Porteremo sempre con noi il ricordo della sua solare personalità”. “La tua passione più grande ti ha portato via ma il tuo ricordo resterà per sempre. Riposa in pace fratello”. “Ciao fratello è stato un piacere lavorare insieme, mi hai salvato il culo tante volte. Sei stato un grande amico e collega. Grande pilota sia di moto che di droni, che la terra ti sia lieve.”

La sua passione erano i motori, appena poteva si metteva in sella alle due ruote per fare una passeggiata, andare a trovare un amico o, come stamattina, per assistere ad una cerimonia. Ma questa volta il destino è stato troppo crudele per il giovane Gennaro Giugliano, per tutti Genny. Il ragazzo ha perso la vita dopo un fatale schianto sulla Panoramica a Castellammare, verso Vico Equense. Genny era partito stamattina da Melito per andare in Costiera, dove ha assistito ad una cerimonia. Dopodichè si è messo in sella alla sua amata moto. Purtroppo all’altezza dello svincolo per Pozzano ha perso, per cause da accertare, il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro l’asfalto.

Inutili i soccorsi. Un impatto violentissimo quello con l’asfalto per il ragazzo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Lo schianto ha provocato traumi gravissimi e il ragazzo è morto all’istante, mentre un’altra persona è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti di polizia municipale e le forze dell’ordine, che stanno indagando per verificare e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Genny era un ragazzo solare, pieno di vita. Aveva studiato al liceo Kant. La terribile notizia della sua morte sta facendo il giro della città, gettando tutti nello sconforto, soprattutto la sua famiglia. Genny amava i motori, aveva avuto anche esperienze di gare. Era esperto in sella alle due ruote ma questa volta, purtroppo, qualcosa è andato storto.