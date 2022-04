‘Made in Sud’ premiato dallo share ma il pubblico critica comici e conduttori: “Noioso”

Made in Sud riparte col botto. La prima puntata dello show comico con alla conduzione Clementino e Lorella Boccia è andata in onda ieri sera, facendo registrare un incoraggiante 8,2% di share con 1.362.000 spettatori incollati davanti alla tv.

A dominare lo share del lunedì di Pasquetta è stata però la fiction Nero a metà con 3,7 milioni di telespettatori (18,5% di share), seguita da L’Isola dei Famosi, che ha ottenuto 2.2 milioni (16% di share). Al terzo posto invece si assesta prp il programma napoletano alla prima puntata della nuova stagione.

“Siamo ripartiti alla grande. Tutto ció ci regala davvero una grande emozione! GRAZIE GRAZIE GRAZIE al nostro meraviglioso PUBBLICO che ci sostiene e ci ha sempre sostenuto. A lunedì prossimo”, si legge sulla pagina Facebook di Made in Sud.

Ad ogni modo, proprio sotto il post pubblicato sui social, in tantissimi non hanno espresso il loro gradimento per lo show, ritenuto non all’altezza di quello andato in onda negli anni scorsi. In particolare molti fanno riferimento ad una “scarsa selezione dei comici”, nonchè ad un impietoso paragone con i ‘vecchi’ conduttori: “Rivogliamo Fatima Trotta e Stefano De Martino”.