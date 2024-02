Villa in Sardegna e Ferrari, sigilli al tesoro dell’imprenditore legato al clan Polverino

PUBBLICITÀ

Ville, Ferrari, auto di grossa cilindrata, oltre 100 immobili e un complesso industriale. Tutto questo è finito in un sequestro da 20 milioni di euro condotto dai carabinieri del comando provinciale di Roma. I militari lo hanno eseguito nei confronti dell’imprenditore romano, Luciano Viglietta, in passato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il 64enne avrebbe favorito i latitanti del clan Polverino, mettendogli a disposizione appartamenti nella provincia di Roma in cui nascondersi, grazie alla stipula di un contratto d’affitto. I sigilli sono scattati anche per una villa in Sardegna.

CHI E’ LUCIANO VIGLIETTA

Secondo le accuse Viglietta avrebbe messo a disposizione del clan un insediamento industriale a Pomezia per lo stoccaggio di 1500 kg di hashish provenienti dalla Spagna, sequestrati nel 2012, e consentito, mediante la stipula di un contratto di affitto, che in una villetta della zona industriale di Pomezia si nascondessero Giuseppe Ruggiero e Carlo Nappi, entrambi latitanti ed esponenti di rilievo del clan.

L’APPOGGIO AI LATITANTI DEL CLAN POLVERINO

Avrebbe, inoltre, fornito appoggio logistico all’ex latitante Giuseppe Simioli, altro elemento di spicco dei Polverino oggi collaboratore di giustizia, trovandogli un’abitazione in località Pavona di Albano Laziale, procurandogli viveri e cure e prodigandosi per i suoi spostamenti.

Le indagini del 2018, che hanno permesso di raccogliere indizi a carico degli indagati, furono il risultato di un complesso lavoro di analisi fatto dagli investigatori a seguito della cattura di Carlo Nappi e Giuseppe Ruggiero avvenuta il 14 settembre 2016 in una villetta nei pressi di Pomezia. Gli esponenti della mala erano ricercati dal 2011 in relazione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico internazionale di droga.