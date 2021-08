Clizia Incorvaia incinta: «I medici mi avevano detto che era troppo tardi». L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il suo compagno, Paolo Ciavarro che mostra orgoglioso l’ecografia, conosciuto durante il Grande Fratello Vip 4.

«Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande», così Clizia Incorvaia su Instagram condivide con i suoi follower la bella notizia.

Arriva l’annuncio ufficiale si Instagram: Clizia Incorvaia è in dolce attesa

Lei e Paolo Ciavarro saranno genitori. “Non è stato facile mantenere il segreto più bello – ha scritto Clizia – sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina”. I due si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, un amore solido sugellato ora dall’arrivo di un bebè. Si tratta del secondo figlio per l’influencer: Nina, 6 anni, è figlia dell’ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. I due gieffini oggi sembrano più inseparabili e felici che mai: la notizia del bimbo in arrivo li ha portati al settimo cielo.

“Avevo smesso di crederci – ha scritto la Incorvaia, che ha 40 anni – e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei miei sogni”.

Il post della ex gieffina è a corredo di una foto che la ritrae con il compagno, con ecografia in bella vista.

“Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti”, ammonisce. “Chi è pronto ad ascoltare non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività, quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tanta persone che hanno il primo figlio a 36,38 o 40 anni”.

Ciavarro spera sia maschio “per non far sparire il mio cognome”, per “trasferirgli le mie passioni sportive e accompagnarlo sui campi di calcio”. “L’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi”, ha rivelato a “Gente”.