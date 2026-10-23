Cocaina pagata nel negozio con il Pos, 7 arresti tra Napoli a Potenza

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I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, con il supporto delle unità cinofile, hanno dato esecuzione in Val d’Agri e nell’area metropolitana di Napoli a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone. Per un’ottava persona il GIP ha disposto il preventivo interrogatorio.

Il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per quattro indagati e gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, per altri tre. Gli indagati, insieme ad altri sette, sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di condotte connesse a un sodalizio dedito al traffico e allo spaccio di cocaina operante prevalentemente nella Val d’Agri e collegato a canali di approvvigionamento riconducibili all’area campana.

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Dalla perquisizione al blitz anti droga tra Napoli e Potenza

L’operazione costituisce l’esito di una complessa attività investigativa avviata nell’ottobre 2021 e sviluppata fino alla fine del 2025 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano con il contributo delle Stazioni di Viggiano e Marsico Nuovo sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. Le indagini hanno preso avvio da una perquisizione eseguita il 28 ottobre 2024 nel corso della quale fu scoperto circa un kg di cocaina ad elevato grado di purezza. L’intervento portò all’arresto in flagranza di due persone e consentì di acquisire i primi elementi per l’avvio di una più ampia attività, progressivamente sviluppata mediante intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, localizzazioni GPS, sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, numerosi riscontri sul territorio talvolta culminati nel sequestro di stupefacente.

Oltre 1000 episodi di vendita

Nel corso dell’indagine sono stati complessivamente ricostruiti oltre 1.000 episodi di cessione o illecita detenzione di cocaina. Gli elementi raccolti avrebbero consentito di delineare una stabile organizzazione, articolata nelle figure dei soggetti preposti al reperimento dello stupefacente e di quelli incaricati della successiva distribuzione sul territorio.

Tra i principali risultati conseguiti nel corso delle investigazioni si segnalano una serie di arresti in flagranza di reato, diverse persone denunciate o segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, il sequestro complessivo di notevoli quantità di cocaina e lidocaina.

Secondo l’ipotesi accusatoria uno degli indagati avrebbe messo stabilmente a disposizione dell’organizzazione il terminale POS dell’esercizio commerciale di cui era titolare consentendo ad alcuni acquirenti di pagare la droga con carta di credito. Le somme sarebbero state contabilizzate come corrispettivi per beni o servizi leciti o come prelievi. Tale modalità avrebbe agevolato le cessioni e reso più difficile la ricostruzione dei relativi flussi di denaro.

Con l’informativa conclusiva sono state complessivamente denunciate 14 persone per le rispettive ipotesi di reato. Tra queste persone una è morta prima dell’emissione dell’ordinanza.

L’operazione odierna testimonia la costante attività di contrasto al traffico di stupefacenti svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza e dall’Arma dei Carabinieri. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate hanno natura provvisoria e la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.