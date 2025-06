Colpita da un pallino di carabina, in ospedale 11enne del Napoletano

PUBBLICITÀ

Paura ieri pomeriggio per una bambina di 11 anni colpita da un pallino metallico mentre camminava in via Sarno, seconda traversa, a Striano. La piccola si stava recando a casa di una zia quando ha improvvisamente avvertito un forte dolore all’addome. È stata proprio la zia ad accompagnarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno (SA), dove i medici hanno estratto un proiettile in metallo, apparentemente compatibile con quelli utilizzati nelle carabine ad aria compressa.

I carabinieri della stazione di Striano sono immediatamente intervenuti e hanno sequestrato il pallino per sottoporlo a ulteriori accertamenti. Secondo le prime indagini, il colpo sarebbe stato esploso da ignoti proprio nella zona dove la bambina si trovava, nei pressi dell’Istituto Alberghiero. Si ipotizza un atto deliberato o, alternativamente, un gesto sconsiderato da parte di qualcuno che stava maneggiando l’arma senza consapevolezza del rischio.

L’area è dotata di impianti di videosorveglianza le cui registrazioni sono attualmente al vaglio degli investigatori per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile.

La bambina è stata dimessa in serata con una prognosi di 10 giorni. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, ma resta la grande preoccupazione per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie

