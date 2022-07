Bloccato il concerto di Daniele De Martino: “Riferimenti contro i pentiti”

Annullato il concerto di Daniele De Martino che era previsto per venerdì 15 luglio ad Artena. Il cantante neomelodico si sarebbe dovuto esibire in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Il “no” all’esibizione del cantante è arrivato dal commissario prefettizio Antonio Orecchio che ha firmato un’ordinanza nella quale si può leggere: “Si apprende che in data 15/07/2022 è stato inserito il concerto musicale del cantante Daniele De Martino (pseudonimo di Galluzzo Agostino), il quale è stato destinatario nell’anno 2021 di Misura di Prevenzione dell’avviso Orale da parte della Questura di Palermo, per gli espliciti riferimenti contro i pentiti di mafia“.

Dopo aver preso atto delle note della Questura di Roma nelle quali: “Si chiede di verificare la perfetta conformità del documento autorizzatorio con le finalità dell’evento canoro previsto per il giorno 15/07/2022 in località Colubro, L.go San Giovanni avendo riscontrato, in passato, che taluni testi della rassegna canora del cantante coinvolto nell’evento hanno perfezionato ipotesi di reato tanto da essere motivo di divieto preventivo da parte delle Autorità Prefettizie e comunali in plurimi contesti territoriali; considerata la necessità di evitare che il predetto evento canoro possa avere ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica, nonché riflessi sulla sicurezza urbana – il commissario prefettizio ha ordinato – Il divieto di svolgimento dell’evento canoro previsto per il giorno 15/07/2022 in contrada Colubro- L.go San Giovanni, consistente nell’esibizione del cantante Daniele De Martino“.

CONCERTO VIETATO ANCHE A NIKO PANDETTA

Annullato il concerto di Niko Pandetta, inizialmente previsto per il 9 luglio per la festa della birra a Torrecuso. Su Instagram il cantante neomelodico disse: “Mi è arrivata un’altra notizia che anche la data del giorno 9 luglio in provincia di Benevento è stata bloccata. A giorni metterò un post e voi dovete aiutarmi a fare una protesta a Roma, il tempo di parlare con il mio avvocato e vi farò sapere. Protesta pacifica”. Il cantante neomelodico è spesso al centro delle polemiche per i suoi precedenti penali e per la sua parentela con lo zio-boss Turi Cappello. La Prefettura di Benevento ha dato parere negativo sull’esibizione canora.