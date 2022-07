Tragedia nell’avellinese, Francesco muore a 24 anni: la comunità si stringe nel dolore

L’intera comunità di Santa Lucia di Serino, nell’Avellinese si stringe in lutto per la drammatica scomparsa improvvisa di Francesco Rodia, di 24 anni. A stroncare la vita del giovane, un improvviso malore nella sua dimora.

Colto da improvviso malore: a Serino muore il 24enne Francesco Rodia

Francesco, membro dell’Equipe Acr di Avellino, nonché presidente dell’Azione Cattolica di Santa Lucia di Serino, ha avuto purtroppo un malore in casa. Immediata la corsa in ospedale, ma ogni tentativo dei medici di salvare la vita al ragazzo è risultato inutile. Ancora non sono chiare le cause dell’improvviso decesso: tra le possibili ipotesi quello di un arresto cardiocircolatorio improvviso.

I messaggi di cordoglio sui social per dare l’addio a Francesco

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social per rendere omaggio a Francesco Rodia: “Che infinita tristezza, riposa in pace amico mio“. “Il mondo di cuore amico, affranto, è vicino a tutta la famiglia Rodia-Dorino per la dolorosissima perdita del dolce Francesco. Lo ricorderemo per sempre così: disponibile verso tutti e con quel sorriso sempre stampato in faccia. Ciao Francesco proteggici da lassù e aiuta tutti noi ma soprattutto la tua famiglia a sopportare questa terribile mancanza“.

Le parole dei componenti dell’azione cattolica di cui era il presidente

I componenti dell’azione cattolica scrivono: “Questa è la pagina più triste della storia della nostra associazione parrocchiale. Francesco, dal cuore enorme, il nostro Presidente, giovane 24enne, ci ha lasciati improvvisamente. Gli dedichiamo questi versi ‘Sorella dagli occhi di teschio quell’attimo hai pianto anche tu. Un gelido bacio e Francesco non c’era più. Non c’era più. Non era più tra noi’ “.

Prevista veglia di preghiera per commemorare il giovane

Questa sera, alle ore 21.00, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Serino la comunità si riunirà in preghiera per Francesco e la sua famiglia.