Coppa Italia, svelato il tabellone del Napoli: ostacolo Atalanta prima della Juve

Svelato dalla Lega Serie A il tabellone della Coppa Italia 2021-2022. Si tratta della prima edizione con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale ci saranno Juve, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Dall’altra, quindi, Milan, Lazio, Roma e Inter.

I possibili scenari

Ai quarti potrebbero andare in scena, dunque, sfida interessanti e ‘sentimentali’. L’Inter potrebbe difatti affrontare Josè Mourinho, oggi tecnico della Roma e in passato artefice del triplete sulla panchina dei nerazzurri. Tutte le partite di Coppa Italia per le prossime tre stagioni saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

In semifinale sarà possibile anche assistere ad un derby. Se da una parte si sfidano Roma ed Inter, dall’altra si incontrano Milan e Lazio: nessuno scenario, quindi, è da escludere. La Juventus ai quarti potrebbe sfidare il Sassuolo, mentre l’altra sfida potrebbe essere Napoli e Atalanta. Finale prevista l’11 maggio prossimo. In semifinale, possibile anche l’incrocio tra gli azzurri di Spalletti ed i bianconeri di Massimiliano Allegri.