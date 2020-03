Coronavirus a Giugliano, 26 marzo: accertati altri 3 casi, i contagiati salgono a 24

E’ arrivato poco fa il bollettino aggiornato alle ore 19 del 26 marzo sui casi di contagi da coronavirus a Giugliano. I casi accertati sono 24, quindi più 3 rispetto ai giorni scorsi. I soggetti in strada controllati sono stati 173

ì«Rafforziamo il San Giuliano», parte la raccolta fondi per l’ospedale di Giugliano

A Giugliano è partita la raccolta fondi “Rafforziamo il San Giuliano”: una straordinaria gara di solidarietà promossa dall’associazione Aria Nuova, per fronteggiare l’emergenza coronavirus che nelle ultime settimane ha messo in ginocchio il mondo intero.

L’obiettivo del crowdfounding è quello di rafforzare la terapia intensiva dell’ospedale della terza città della Campania, recettore non solo dei 126.000 abitanti di Giugliano, ma anche di quelli dei paesi limitrofi come Sant’Antimo, Melito, Villaricca e Parete.

Grazie al tam tam mediatico ed alla generosità di tanti, il totalizzatore segna quasi 3mila euro con circa 65 donazioni in poco meno di un giorno dalla sua partenza.

Tuttavia la corsa ai fondi non finisce qui, perché l’obiettivo da raggiungere è di 200 mila euro totalmente indirizzati all’ospedale giuglianese. “Anche una piccola donazione può fare la differenza”, fanno sapere dall’Associazione Aria Nuova. (CLICCA QUI PER DONARE)