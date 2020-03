Coronavirus a Pozzuoli, morto il primo medico di famiglia: Gaetano era vicino alla pensione

Una vera e propria tragedia quella che ha sconvolto il quartiere del Vomero. Gaetano Autore, 69 anni, ha perso la vita a causa del coronavirus. L’uomo è il primo a morire in Campania tra i medici di famiglia, ed era ad un passo dalla pensione. A riportare la notizia è Il Mattino. Il medico era ricoverato all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, dove purtroppo è deceduto.

La Campania tra le ultime Regioni d’Italia, almeno tra le più popolate, per numero di tamponi effettuati. Nella classifica generale, invece, si trova all’ottavo posto. Questa l’analisi che emerge confrontando i dati pubblicati sul sito del ministero dell’Interno. La più grande regione del Sud registra 7.587 tamponi effettuati. Lombardia e Veneto, visto l’emergenza in corso, quelle che ne hanno effettuati di più. Nelle ultime settimane si registrano appelli da più parti, sia dal mondo medico che da quello politico, per effettuare più tamponi, sia alle persone sintomatiche che asintomatiche. Eppure sono decine e decine le segnalazioni che arrivano sia alla nostra redazione che su Facebook sui ritardi nell’effettuazione di tamponi, anche a persone da giorni in casa con la febbre. Pochi giorni fa a Napoli, nel quartiere Sanità, una donna si è stesa a terra per protesta dopo che per giorni aveva chiesto aiuto per il marito, a casa con la febbre (leggi qui l’articolo).

ECCO LA CLASSIFICA REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA 76.695 TAMPONI VENETO 66.178 TAMPONI EMILIA ROMAGNA 33.527 LAZIO 18.371 TOSCANA 15.701 PIEMONTE 15.469 FRIULI VENEZIA GIULIA 8.526 CAMPANIA 7587 PUGLIA 7.345 MARCHE 7229 SICILIA 7.170 LIGURIA 5.992 CALABRIA 4.486 ABRUZZO 4.294 UMBRIA 4.108 TRENTINO ALTO ADIGE 3.712 SARDEGNA 2.859 VALLE D’AOSTA 1180 BASILICATA 744 MOLISE 572