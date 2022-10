Barricato in casa dopo aver sparato alla moglie, scarcerato Michele Costagliola

Misura della custodia cautelare in carcere sostituita con quella degli arresti domiciliari. Questa la decisione presa quest’oggi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Luca Battinieri nei confronti di Michele Costagliola. L’ottantenne lo scorso agosto aveva sparato alla moglie per poi barricarsi in casa. Solo dopo dieci ore e grazie all’irruzione dei carabinieri l’uomo era stato poi arrestato. Era mattina quando Costagliola sparò contro la moglie, la 77enne Rosaria Emanato per poi barricarsi nella sua abitazione di Bacoli, in provincia di Napoli. L’uomo fu dunque arrestato soltanto intorno alle 22, quando i carabinieri fecero irruzione con un ariete sfondando la porta. Costagliola si arrese senza opporre resistenza e portato in ospedale, in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio. Oggi il gip ha pienamente accolto le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Gandolfo Geraci, che è riuscito ad ottenere L’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito. La moglie di Costagliola, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, si è invece trasferita a casa della figlia.