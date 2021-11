La Campania torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 30 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 76.805,00 euro.

La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Appia km 20.500 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 103,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Terno secco da 22mila euro e ‘5’ a SuperEnalotto, doppia vittoria in Campania

La fortuna fa tappa in Campania: nel concorso del 26 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è riuscito a centrare un terno secco del valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio dell’anno.

Agropoli fa festa grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione del 26 ottobre è stato centrato nel comune in provincia di Salerno un “5” da 24.010,23 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Piave 106/110. La caccia al “6” intanto continua e per il prossimo concorso sarà in palio un Jackpot da 101,1 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.