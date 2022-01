Covid in Campania, raddoppiati i positivi in 24 ore: il bollettino che spinge verso la zona gialla

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 4 gennaio 2022. Sono 12.058 i positivi del giorno su 118.047 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano 12 vittime (nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 57

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

occupati: 781

Scuole chiuse in Campania, De Luca sfida anche il Governo: «Faccio tutto da solo»

Nella giornata di ieri il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato dell’ipotesi scuole chiuse in Campania. Una decisione per scongiurare eventuali ed ulteriori rischi di contagi per il Covid. Queste le sue parole:

“In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile. Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre. Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola“.