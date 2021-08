Oggi l’Unità di Crisi ha emanato un incoraggiante bollettino sulla situazione covid in Campania. Si registra, infatti, una frenata del coronavirus con 369 positivi dopo l’analisi di 15.816 test. Inoltre non sono stati registrati decessi. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre gli occupati sono 14. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 invece gli occupati sono 249.

“Troppe ferie fanno male, a Ferragosto non esagerate”, De Luca avvisa i cittadini della Campania

“Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Ringrazia il personale medico sanitario, De Luca, “è ormai stremato”. E ribadisce il suo invito a vaccinarsi: “Troppe ferie fanno male, dieci giorni bastano per tirare il fiato e fare l’ultimo tratto di questo cammino contro il Covid”.

“Prendiamoci – aggiunge – queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione”.