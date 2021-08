Da lunedì e fino a Ferragosto, la Campania e il sud saranno investiti da un’imponente ondata di caldo africano. Le temperature che potranno toccare punte di oltre 45 gradi nelle regioni meridionali. Secondo gli esperti sarà la più rovente e duratura ondata di calore di questa estate

Un campo di alta pressione dal deserto algerino sta arrivando in ‘Italia e buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a garantire un’estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l’Italia, la vera notizia riguarda i valori termici. Le temperature massime sono destinate a salire giorno dopo giorno fino ad arrivare a 45 gradi sulle nostre regioni meridionali. Stiamo parlando di anomalie da 5 a oltre 10 gradi in più rispetto alle medie climatologiche del periodo. Un vero e proprio evento estremo che si protrarrà per tutta la settimana.

Previsioni meteo di lunedì 9 agosto, caldo africano

Al Nord tempo ampiamente soleggiato con rovesci pomeridiani su Alto Adige e Dolomiti. Temperature comprese tra i 30 e 35 gradi. Bologna la città più calda. Al Centro nuvolosità talvolta compatta potrà interessare il Lazio e la Toscana, tempo migliore sul versante adriatico. Picchi massimi di 33 gradi a Roma e 35 a Firenze. Al Sud l’anticiclone africano si estenderà con sempre maggiore convinzione portando tempo soleggiato e caldo. Massime fino a 34 – 35 gradi e punte di 38 in Puglia.