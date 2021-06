Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, ai minimi dall’esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 77 positivi su 6.582 tamponi molecolari esaminati, 35 in meno di ieri con 583 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,17% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di contagio era all’1,43%. Di tutti questi nuovi contagiati, 50 sono asintomatici e 27 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Otto i decessi, due nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (oggi 20 e ieri 22) e in degenza (oggi 240 e ieri 252).

Covid. De Luca, a Napoli poca adesione vaccini, gravi rischi

“Se prosegue così la vaccinazione a Napoli andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi, dopo settembre”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

“Nel territorio della Asl Napoli 1 tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose o anche la prima si sono presentati un numero limitatissimo, ad oggi per quanto riguarda la Asl Napoli 1 centro su 839mila cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317mila mancate adesioni – spiega – E’ un dato non sostenibile”.

