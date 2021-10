Sono in aumento nella ultime ore i casi Covid in Campania. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Regione, ieri sono stati registrati 253 nuovi positivi su 9.655 tamponi.

Covid in Campania, la situazione nella provincia di Salerno

Significativo negli ultimi giorni l’aumento dei casi a Centola, comune del Cilento, nella provincia di Salerno. Sono infatti 22 i positivi (10 a Centola, 3 a Palinuro, 2 a San Severino e uno a Foria). La maggior parte di loro, un piccolo focolaio, riguarda la scuola dell’infanzia e primaria della città. Il sindaco, Carmelo Stanziola, è corso subito ai ripari disponendo uno screening per tutti gli alunni delle classi coinvolte, ovvero isolamento e poi tamponi.

“I genitori – scrive il primo cittadino di Centola – a seguito di una comunicazione da parte della scuola, sono invitati ad accompagnare i rispettivi figli mercoledì 27 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in via R. Talamo nei pressi dell’ambulatorio medico. La situazione richiede massima attenzione, rispetto delle norme e collaborazione da parte di tutti. Solo in questo modo riusciremo ad arginare ulteriori contagi”.

Covid in Campania, la situazione nella provincia di Avellino

Casi Covid in aumento anche nella provincia di Avellino. Positivi alcuni alunni anche nella scuola Francesco De Sanctis di Cervinara. “A Cervinara, che per quasi due mesi era rimasta Covid free, da due giorni si sta registrando una maggiore circolazione del virus che sta interessando in misura prevalente i ragazzi” ha dichiarato il sindaco, Caterina Lengua.

Covid in Campania, positive due infermiere del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino

Due nuovi casi di positività tra le mura dell’Ospedale Moscati di Avellino. Sono risultate positive al test Covid due infermiere del Pronto Soccorso, entrambe vaccinate con due dosi. Fortunatamente non hanno particolari sintomi e le loro condizioni di salute risultano essere buone. Per una delle due infermiere, si legge su Avellino Today, la conferma della positività è già giunta; mentre l’altra attende l’esito del tampone molecolare, effettuato dopo che il test rapido è risultato positivo.