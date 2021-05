Gli americani che sono completamente vaccinati potranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento sociale, sia all’aperto che al chiuso. E’ quanto affermano i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), la massima autorità sanitaria statunitense.

Dopo mesi di profonda crisi pandemica gli Usa iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Complice l’imponente campagna vaccinale contro il Covid-19 che prosegue a ritmi serrati e vede vaccinati oltre 150 milioni di americani.

L’annuncio del consulente sanitario della Casa Bianca Anthony Fauci

In un’intervista alla Cbs il virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden ha detto: “Le persone vaccinate non devono più indossare la mascherina all’aperto, a meno che non si trovino in situazioni molto affollate. Ma in tutti gli altri casi, mettete la mascherina da parte, non dovete indossarla“. Fauci ha quindi spiegato che l’uso della mascherina potrebbe diventare un’abitudine stagionale, per combattere la diffusione anche di comuni malattie: “Guardate come quest’anno la stagione influenzale non è praticamente esistita, perché le perone hanno seguito quelle regole sanitarie che funzionano non solo per fermare il Covid“.

Joe Biden: “Gran giorno per l’America, vaccinatevi tutti”

“Oggi è un grande giorno per l’America nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19. Qualche ora fa, il Cdc ha annunciato che non sarà più raccomandato ai totalmente vaccinati di indossare le mascherine“: lo ha detto Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, parlando dal Rose Garden della Casa Bianca, dove ha lanciato un nuovo appello agli americani perché si vaccinino: “La scelta è vostra, vaccinarsi o continuare a indossare la mascherina finché non sarete immunizzati“.

La situazione Covid negli Usa

Continua così a diminuire il numero di nuovi casi giornalieri di Covid-19 negli Usa. Ieri, sono stati 35.878, il quinto giorno consecutivo sotto i 40.000 casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Ieri registrate 848 morti, per un totale di oltre 583.600.

Vaccinazioni al ritmo di oltre due milioni di dosi somministrate

Gli Stati Uniti, finora, hanno somministrato oltre 264,6 milioni di dosi di vaccino, con 154 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose, secondo i dati dei Cdc.

l 58,7% degli adulti e l’84% degli over 65 hanno ricevuto almeno una dose, il 45,1% degli adulti e il 71,9% degli over 65 sono completamente vaccinati. Sta risalendo il numero di persone che si sottopone al vaccino: nell’ultima settimana, somministrate in media 2,2 milioni di dosi al giorno. L’obiettivo del presidente Joe Biden è di avere il 70% della popolazione adulta con almeno una dose somministrata entro il 4 luglio.

Le città americane ritornano quasi alla normalità pre-Covid

Intanto, le città vanno verso il pieno ritorno alla normalità: a New York, registrato il maggior numero di persone in metropolitana dal 13 marzo 2020; a San Francisco, la San Francisco Symphony ha tenuto la prima performance di persona in oltre un anno. Lunedì, alcuni ristoranti negli Stati Uniti hanno raggiunto un traguardo importante: sono tornati ad avere il numero di clienti che avevano nel 2019.